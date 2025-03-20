По всей стране будет сухо и довольно солнечно.

В пятницу, 21 марта, в Украине станет еще немного теплее. Столбики термометров в большинстве областей покажут +11°...+14°, только на востоке будет чуть свежее. Осадков не ожидается, вместо них жителей нашей страны ждет солнечная погода, местами - с небольшой облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +3°, днем +14°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +12°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью 0°, днем +12°.

В Тернополе 21 марта ночью будет +1°, днем +12°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -3°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью 0°, днем +14°.

В Виннице завтра будет 0°...+13°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +13°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+13°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +3°...+11°.

В Одессе 21 марта - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +11°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +13°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +11°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +12°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, 0°...+9°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +10°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +10°.

21 марта - приметы погоды

Если петух поет на заборе, то погода будет хорошей, а если он зашел в дом, то будет несчастье.

Вас также могут заинтересовать новости: