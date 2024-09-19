20 сентября в Киеве станет на пару градусов теплее, чем было накануне. Благодаря этому пятница в столице станет самым теплым днем из ближайших. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +12°...+14°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°. День будет ясным и безоблачным, с обилием солнца и без намека на осадки.
Атмосферное давление близко к норме, но в течение дня снизится с 756 до 754 миллиметров ртутного столба. Ветер изменит свое направление на северное и станет спокойнее, 5-10 м/с.
Погода 20 сентября - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +8°, днем +21°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.
В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +8°, днем +23°.
В Тернополе 20 сентября ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +21°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +21°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +23°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.
В Виннице завтра будет +7°...+23°, практически безоблачно.
В Житомире в пятницу ночью будет +9°, днем +23°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +24°.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +25°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +11°...+24°.
В Одессе 20 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +25°.
В Запорожье температура ночью +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +25°, практически безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +13°...+22°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +25°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +25°.