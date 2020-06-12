В Киеве сегодня без осадков, температура до +33°
В столице сегодня станет еще жарче.
Погода в Киеве 12 июня будет жаркой, температура днем до +33°.
Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +33°, вечером - до +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,5 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.
Погода в Украине 12 июня будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +31°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +20°, днем до +33°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +33°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+31°... +18°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+33°... +19°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+33°... +19°
- Ивано-Франковск+26°... +17°
- Киев+33°... +21°
- Кропивницкий+33°... +19°
- Луганск+36°... +21°
- Луцк+31°... +19°
- Львов+27°... +16°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+33°... +19°
- Ровно+32°... +19°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+31°... +21°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+33°... +20°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+32°... +18°
- Черкассы+33°... +20°
- Чернигов+33°... +20°
- Черновцы+27°... +17°