В Киеве сегодня без осадков, температура до +33°

В столице сегодня станет еще жарче.

В Киеве сегодня будет жарко / УНИАН

Погода в Киеве 12 июня будет жаркой, температура днем до +33°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +33°, вечером - до +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:09.

Погода в Украине

Погода в Украине 12 июня будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +33°.

Погода в Украине на 12 июня / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +31°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +20°, днем до +33°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +33°.