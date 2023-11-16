Повышенный уровень опасности также объявлен и в Харьковской области.

В Харькове и Харьковской области утром объявили І уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, погода ухудшится уже в ближайший час.

"В ближайший час с сохранением в первой половине дня 16 ноября по городу и области ожидается туман", - говорится в предупреждении.

Отмечается, что видимость в тумане упадет до 200-500 метров.

Погода в Харькове и области - прогноз

В Харьковской области сегодня, 16 ноября, ожидается облачная погода. По данным синоптиков, днем пройдет дождь. Местами туман. Ветер будет юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура в течение дня будет держаться на уровне 4-9° тепла.

В Харькове днем также будет дождливо. Ветер будет юго-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет в пределах 6-8° тепла.

17 ноября на Харьковщине сохранится облачная погода. Ночью будет дождливо, днем осадки продолжатся, однако будут небольшими. Ветер изменит свое направление на западное, его скорость останется 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью от 1° мороза до 4° тепла, а днем столбики термометров покажут 0-5° тепла.

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