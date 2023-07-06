В пятницу, 7 июля, в Украине наконец начнет ослабевать жара. Заметнее всего снижение температуры будет на севере страны. На юге и востоке жара пока продлится, местами тут столбики термометров покажут +32°...+36°. Во многих областях пройдут дожди и погремят грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность, гроза. Температура воздуха ночью +20°, днем +27°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°.
- В Тернополе 7 июля ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, ливень.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +26°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, ливень.
- В Виннице завтра будет +18°...+23°, небольшая облачность, гроза.
- В Житомире в пятницу будет ночью +19° днем +22°, небольшая облачность, ливень.
- В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+26°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +28°, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +23°...+32°.
- В Одессе 7 июля - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +32°, небольшой дождь.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +23°, днем +36°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +36°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +24°, днем +35°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +20°...+29°, небольшая облачность, гроза.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +34°.
- В Днепре температура ночью будет +24°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +20°...+31°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +35°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.
Приметы погоды 7 июля
7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.