7 июля в Украине будут грозы и дожди / фото Tobias Hämmer, Pixabay

В пятницу, 7 июля, в Украине наконец начнет ослабевать жара. Заметнее всего снижение температуры будет на севере страны. На юге и востоке жара пока продлится, местами тут столбики термометров покажут +32°...+36°. Во многих областях пройдут дожди и погремят грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность, гроза. Температура воздуха ночью +20°, днем +27°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°.
  • В Тернополе 7 июля ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, ливень.
  • В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +26°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +18°...+23°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +19° днем +22°, небольшая облачность, ливень.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+26°, небольшая облачность, гроза.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +28°, гроза.
  • В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность, гроза.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +23°...+32°.
  • В Одессе 7 июля - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +32°, небольшой дождь.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +23°, днем +36°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +36°, ливень.
  • В Запорожье температура ночью +24°, днем +35°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +20°...+29°, небольшая облачность, гроза.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +34°.
  • В Днепре температура ночью будет +24°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +20°...+31°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +35°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.
7 июля во многих областях станет чуть свежее / фото УНИАН

Приметы погоды 7 июля

7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана - орехов будет мало, и те пустые. Купальская ночь звездная - будут грибы.

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