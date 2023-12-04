Во многих областях морозы будут не только ночью, но и днем.

Неделя в Украине начнется с резкого и существенного похолодания. Температура упадет по всей стране. Во многих областях морозы будут даже днем. Осадки при этом отступят - сегодня в Украине будет доминировать небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -9°, днем -3°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем -3°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -11°, днем -3°.

В Тернополе 4 декабря ночью будет -9°, днем -3°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -3°, днем -1°.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -5°...0°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -5° днем -1°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -5°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...-2°.

В Одессе 4 декабря - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+7°, возможен мокрый снег.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.

Приметы погоды 4 декабря

Если в этот день в дом первым войдет молодой, красивый, здоровый мужчина с деньгами, то это хорошая примета - весь год в доме будут все здоровы и с достатком. Приход в дом женщины, которая что-то хочет одолжить, считался плохим знаком. Если похолодало в этот день - зима будет суровой.

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