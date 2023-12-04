Неделя в Украине начнется с резкого и существенного похолодания. Температура упадет по всей стране. Во многих областях морозы будут даже днем. Осадки при этом отступят - сегодня в Украине будет доминировать небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -9°, днем -3°.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем -3°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -11°, днем -3°.
- В Тернополе 4 декабря ночью будет -9°, днем -3°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -3°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -2°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -3°, днем -1°.
- В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем 0°.
- В Виннице сегодня будет -5°...0°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью -5° днем -1°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -5°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -3°.
- В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...-2°.
- В Одессе 4 декабря - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -2°.
- В Днепре температура ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+7°, возможен мокрый снег.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.
Приметы погоды 4 декабря
Если в этот день в дом первым войдет молодой, красивый, здоровый мужчина с деньгами, то это хорошая примета - весь год в доме будут все здоровы и с достатком. Приход в дом женщины, которая что-то хочет одолжить, считался плохим знаком. Если похолодало в этот день - зима будет суровой.