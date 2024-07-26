Сегодня в ряде областей Украины ожидаются грозы, град и шквалы.

На пятницу, 26 июля, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"26 июля в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях грозы", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами будут шквалы 15-20 м/с и град.

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І уровень опасности, желтый, огшлошено в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Житомирская;

Винницкая;

Одесская;

Николаевская.

Погода 26 июля - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет наблюдаться переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем будет от +25° до +30°, в юго-восточной части +28°...+33°, а в западных, Винницкой и Одесской областях столбики термометров покажут +20°...+25°. В Карпатах сегодня ожидается +14°...+19°.

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