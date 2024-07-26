На пятницу, 26 июля, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
"26 июля в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях грозы", - предупреждают синоптики.
Также, по их данным, днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами будут шквалы 15-20 м/с и град.
І уровень опасности, желтый, огшлошено в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Житомирская;
- Винницкая;
- Одесская;
- Николаевская.
Погода 26 июля - прогноз по Украине
Сегодня в Украине будет наблюдаться переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем будет от +25° до +30°, в юго-восточной части +28°...+33°, а в западных, Винницкой и Одесской областях столбики термометров покажут +20°...+25°. В Карпатах сегодня ожидается +14°...+19°.