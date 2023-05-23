Какой сегодня православный праздник в календаре, приметы и что нельзя делать.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают православные и о главных запретах дня.

Православный праздник сегодня, 23 мая - день памяти святого апостола Симона Кананита (Зилота)

Симон родился и жил в I веке в Кане Галилейской. Он был одним из 12 самых близких учеников Иисуса Христа. Известно, что именно в доме Симона произошло одно из чудес, которые совершил Иисус - Он превратил воду в вино. Пораженный увиденным, Симон последовал за Спасителем.

Апо­стол Си­мон про­по­ве­до­вал в Иу­дее, Егип­те, Ли­вии, Ки­ри­нее, Бри­та­нии. В день Вознесения Христа он вместе с другими апостолами принял дар Свя­то­го Ду­ха. Умер Симон мученической смертью во второй половине І века - есть версии, что его либо казнили, либо распяли на кресте. Похоронили святого в го­ро­де Ни­коп­сии, но его мощи находятся в трех местах: в Си­мо­но-Ка­на­нит­ско­м храме в Но­вом Афо­не, в ба­зи­ли­ке апо­сто­ла Ан­дрея Пер­во­зван­но­го в Кель­не и в со­бо­ре Свя­то­го Пет­ра в Ватикане.

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Народный праздник 23 мая называется Симонов день.

Какой сегодня праздник - народные приметы 23 мая

По приметам дня судили о том, какими будут погода и лето:

если в этот день дождь - лето будет дождливое;

вечером собрались кучевые облака - завтра будет хорошая погода;

птицы поют до рассвета - к дождю.

Также подмечали, если у норы крота было много земли - быть дождю, а если дружно жужжат пчелы - установится солнечная и ясная погода.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 23 мая

В этот день наши предки праздновали именины Матушки-Земли - ее старались не тревожить, поэтому все работы на огороде и в поле откладывали на потом. Сегодня нельзя брать в руки лопату, грабли, пересаживать растения – делать то, что может травмировать землю.

В этот день категорически нельзя лениться - обязательно следует сделать хотя бы небольшую уборку в доме. Считается, что у тех, у кого в день святого Симона будет беспорядок в доме, то и в жизни наступит хаос.

Что сегодня можно делать

Святого апостола Симона считают покровителем супругов - ему молятся о благополучии в семейной жизни, а женщины просят уберечь ихмужей от жизненных опасностей и трудностей. Также у святого просят исцеления от болезней.

Считалось, что сегодня нужно обязательно пройтись босиком по сырой земле - чтобы вылечиться от болезней и набраться силы. Наши предки в этот день собирали лекарственные травы. Их приносили в дом, раскладывали по углам и вешали в пучке над входной дверью - для защиты от злых людей.

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