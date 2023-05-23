УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают православные и о главных запретах дня.
Православный праздник сегодня, 23 мая - день памяти святого апостола Симона Кананита (Зилота)
Симон родился и жил в I веке в Кане Галилейской. Он был одним из 12 самых близких учеников Иисуса Христа. Известно, что именно в доме Симона произошло одно из чудес, которые совершил Иисус - Он превратил воду в вино. Пораженный увиденным, Симон последовал за Спасителем.
Апостол Симон проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Киринее, Британии. В день Вознесения Христа он вместе с другими апостолами принял дар Святого Духа. Умер Симон мученической смертью во второй половине І века - есть версии, что его либо казнили, либо распяли на кресте. Похоронили святого в городе Никопсии, но его мощи находятся в трех местах: в Симоно-Кананитском храме в Новом Афоне, в базилике апостола Андрея Первозванного в Кельне и в соборе Святого Петра в Ватикане.
Народный праздник 23 мая называется Симонов день.
Какой сегодня праздник - народные приметы 23 мая
По приметам дня судили о том, какими будут погода и лето:
- если в этот день дождь - лето будет дождливое;
- вечером собрались кучевые облака - завтра будет хорошая погода;
- птицы поют до рассвета - к дождю.
Также подмечали, если у норы крота было много земли - быть дождю, а если дружно жужжат пчелы - установится солнечная и ясная погода.
Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 23 мая
В этот день наши предки праздновали именины Матушки-Земли - ее старались не тревожить, поэтому все работы на огороде и в поле откладывали на потом. Сегодня нельзя брать в руки лопату, грабли, пересаживать растения – делать то, что может травмировать землю.
В этот день категорически нельзя лениться - обязательно следует сделать хотя бы небольшую уборку в доме. Считается, что у тех, у кого в день святого Симона будет беспорядок в доме, то и в жизни наступит хаос.
Что сегодня можно делать
Святого апостола Симона считают покровителем супругов - ему молятся о благополучии в семейной жизни, а женщины просят уберечь ихмужей от жизненных опасностей и трудностей. Также у святого просят исцеления от болезней.
Считалось, что сегодня нужно обязательно пройтись босиком по сырой земле - чтобы вылечиться от болезней и набраться силы. Наши предки в этот день собирали лекарственные травы. Их приносили в дом, раскладывали по углам и вешали в пучке над входной дверью - для защиты от злых людей.