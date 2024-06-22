Лишь в нескольких областях погода останется более благоприятной.

На воскресенье, 23 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. Непогода, по данным синоптиков, охватит большинство областей нашей страны. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Ночью и днем в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях значительный дождь", - предупреждают синоптики.

Также 23 июня в западных, днем и в северных, центральных и Харьковской областях грозы, в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды І уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме таких областей:

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

АР Крым;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская.

Погода 23 июня - прогноз по Украине

В воскресенье, 23 июня, в Украине будет облачно с прояснениями.

Ночью в западных, местами и северных областях, а днем по всей Украине, кроме Волынской, Луганской, Донецкой и южных областей, пройдут кратковременные дожди, грозы.

В отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях в течение суток прогнозируются значительные дожди.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по всей Украине будет в пределах от +15° до +20°. Днем воздух разогреет до +29°...+34°, в западных и северных областях будет свежее, +23°...+28°, а в Карпатах столбики термометров покажут +18°...+23°.

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