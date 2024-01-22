В столице на 22 января объявлен І уровень опасности.

На сегодня, 22 января, в Киеве и Киевской области объявлен повышенный уровень опасности из-за обледенелых дорог. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"22 января на дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый", - сообщают синоптики.

Погода в Киеве - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня на Киевщине будет переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица

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Ветер южный, 7-12 м/с, по области местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура по области в -1°...-6°, а в Киеве столбики термометров покажут -1°...-3°.

По данным Укргидрометцентра, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспортуна отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Киеве в феврале - прогноз на месяц

По прогнозам, февраль 2024 в Киеве будет немного теплее, чем в прошлом году и с небольшим количеством осадков.

Ожидается, что среднемесячная температура составит около 0°C, что на 1 градус выше, чем в феврале прошлого года.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в период с 18 по 27 февраля. В другие дни осадки также будут, однако не такие сильные.

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