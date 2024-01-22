На сегодня, 22 января, в Киеве и Киевской области объявлен повышенный уровень опасности из-за обледенелых дорог. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
"22 января на дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый", - сообщают синоптики.
Погода в Киеве - прогноз на сегодня
По данным синоптиков, сегодня на Киевщине будет переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица
Ветер южный, 7-12 м/с, по области местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура по области в -1°...-6°, а в Киеве столбики термометров покажут -1°...-3°.
По данным Укргидрометцентра, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспортуна отдельных участках дорог и улиц.
Погода в Киеве в феврале - прогноз на месяц
По прогнозам, февраль 2024 в Киеве будет немного теплее, чем в прошлом году и с небольшим количеством осадков.
Ожидается, что среднемесячная температура составит около 0°C, что на 1 градус выше, чем в феврале прошлого года.
Наиболее интенсивные осадки ожидаются в период с 18 по 27 февраля. В другие дни осадки также будут, однако не такие сильные.