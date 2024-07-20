В некоторых областях пройдут дожди.

В субботу, 20 июля, температура в Украине еще немного снизится. Сильной жары не будет даже на юге и востоке страны, максимум - до +34°. Ожидается небольшая облачность, местами в южной части покапают дожди, возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет +26°...+27°, а в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях воздух прогреется до +29°...+30°. Без осадков.

На севере страны сегодня тоже не будет жары. В Сумской области столбики термометров покажут +29°, а на остальной территории будет около +26°...+27°.

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На востоке Украины сегодня будет сухо и немного облачно. В Харьковской области ожидается +30°, а в Донецкой и Луганской воздух прогреется до +33°.

В центральной части Украины 20 июля тоже будет сухо. Столбики термометров покажут от +27° в Черкасской области до +31 в Днепропетровской.

На юге Украины местами возможны небольшие дожди и грозы. Тут также ожидается небольшая облачность, а температура днем будет в пределах +31°...+34°.

Приметы погоды 20 июля

Если дожди идут, то сено может испортиться.

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