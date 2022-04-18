На значительной территории страны ожидаются температурные изменения.

В Украине в ближайшие дни ожидаются опасные метеорологические явления - заморозки.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 19-20 апреля ночью по Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-3°C. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в самом городе Киеве заморозки не ожидаются.

Кроме того, ночью 19 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях сообщается о заморозках на почве и в воздухе 0-5°C - II уровень опасности, оранжевый.

А в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях - заморозки на поверхности почвы 0-3°C - I уровень опасности, желтый.

Ранее УНИАН писал, какой будет погода в мае. Для Украины синоптики прогнозируют, в частности, самый теплый день 29 мая с температурой +22°C. Самый холодный - 3 мая, со средней температурой +4°C. А с 17 по 22 мая могут быть умеренные осадки.

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