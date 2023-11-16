Температура снизится в большинстве областей.

В пятницу, 17 ноября, дождей в Украине станет меньше, а солнца больше, однако температура продолжит снижаться. Во многих областях днем будет всего +4°...+5°. Дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются на западе страны. Также небольшие осадки ожидаются и на востоке Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°, дождь.

В Тернополе 17 ноября ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +9°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -2°...+5°, облачно с прояснениямию

В Житомире в пятницу будет ночью 0° днем +4°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+4°.

В Одессе 17 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+10°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +4°, днем +7°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +7°, дождь.

Приметы погоды 17 ноября

Если 17 ноября наметет снега, то в следующем году хлеба много будет. Если уток на зимовку осталось много, зима будет теплой.

Вас также могут заинтересовать новости: