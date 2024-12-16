Синоптики объявили І уровень опасности.

В Украине на 17 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптика, непогода обойдет лишь одну область - Закарпатскую.

"17 декабря в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 17 декабря - прогноз синоптика Наталки Диденко

Завтра, 17 декабря, погода в Украине будет влажной и ветреной из-за осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, наша страна окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые вызовут дожди на большей территории, а на северо-востоке возможны осадки в с мокрым снегом.

Синоптик предупреждает о сильном ветре, который будет дуть с западного и северо-западного направлений. Во многих регионах его порывы будут достигать 17-22 м/с, а местами - до 25 м/с.

Температурный режим в течение дня ожидается в пределах +4...+9 градусов, на юге страны будет немного теплее - до +7...+12 градусов. Зато в северо-восточных областях воздух прогреется лишь до 0...+4 градусов.

В Киеве, как прогнозирует Наталка Диденко, 17 декабря также будет ветрено: скорость порывов будет достигать 15-20 м/с. Ожидается дождливая погода, а температура воздуха составит около +5...+7 градусов.

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