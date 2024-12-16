Только на Закарпатье сегодня ожидается более спокойная погода.

В Украине 16 декабря ожидается очень ветреная погода. Из-за непогоды синоптики Укргидрометцентра объявили предупреждение.

По прогнозу, порывы ветра в Украине будут 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

"Днем в большинстве западных, северных и центральных областей порывы сильного ветра 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

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Из-за непогоды в указанных областях объявили II уровень опасности, оранжевый.

Погода 16 декабря - прогноз по Украине

В понедельник, 16 декабря, в Украине будет облачно. Днем ожидается умеренный мокрый снег и дождь. Местами образуется гололед, а также будет налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с. Днем в Украине порывы 15-20 м/с, в большинстве западных, северных и центральных областей 25-28 м/с.

Температуры на востоке северо-востоке страны будет от -2° до +3°. На остальной территории ожидается +1°...+6°, а в западных областях воздух прогреется до +9°.

На Киевщине сегодня будет +1°...+6°, а в самом Киеве столбики термометров покажут +3°...+5°.

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