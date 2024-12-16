Несмотря на ветер и осадки температура в стране повысится.

Вторник, 17 декабря, в Украине будет ветреный и влажный, ведь осадки продолжатся. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра наша страна будет находиться среди атмосферных фронтов, поэтому ожидаются дожди, а на северо-востоке осадки будут с мокрым снегом.

"Удержится сильный ветер, западного и северо-западного направлений, штормовые порывы будут достигать 17-22, местами до 25 метров в секунду", - предупредила эксперт по погоде.

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В течение дня 17 декабря столбики термометров покажут +4...+9 градусов, на юге воздух прогреется до +7...+12 градусов и только на северо-востоке будет 0...+4 градуса.

Погода в Киеве 17 декабря - прогноз синоптика Диденко

В столице, по прогнозу Натальи Диденко, 17 декабря будет ветрено. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Будет идти дождь. В течение дня температура воздуха составит +5...+7 градусов.

На сегодня по всей Украине объявлен I и II уровни опасности. Синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, а в большинстве западных, северных и центральных областей порывы ветра будут достигать до 25-28 м/с.

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