Екатерина Лиманская

Будет пасмурно, а во многих областях пройдут дожди.

В конце недели, 16 марта, похолодание и дожди в Украине продолжатся. Столбики термометров сегодня в большинстве областей покажут +5°...+8°, только на юге и востоке будет теплее. День будет пасмурный, небо скроется за облаками, во многих областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Тут температура снизится до +5°...+7°, только на Закарпатье воздух прогреется до +12°. На Прикарпатье местами пройдут дожди.

На севере украины доже будет прохладно, +7°...+8°. Тут ожидается пасмурная погода, местами с прояснениями. Без существенных осадков.

Видео дня

На востоке Украины похолодает в Харьковской области, где температура снизится до +7°. На остальной территории задержится тепло +19°...+20°, местами дожди.

Жителей центральных областей сегодня ждет пасмурная и дождливая погода с температурой от +7° до +12°.

На юге Украины сегодня будет переменная облачность и тепло +14°...+17°, в Крыму - до +23°. В Запорожской области ожидается дождь.

Приметы 16 марта

16 марта, если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.

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