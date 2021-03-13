Завтра в Украину придет весеннее тепло, однако местами - дожди (карта)
В Киеве 14 марта будет облачно, но без существенных осадков.
Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, будет весенней. Впрочем, продлится это недолго. В большинстве регионов осадков не прогнозируют, дожди пройдут лишь на Западе.
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Как передает Укргидрометцентр, теплее всего будет на Западе, в то же время очередной атмосферный фронт принесет туда дожди. На Ивано-Франковщине и Буковине днем воздух прогреется до +9...+11 градусов.
Теплая погода продержится и на Юге, в большинстве регионов днем прогнозируют +8...+10 градусов. Только в Одесской области столбики термометров опустят до +6.
Жителям северных регионов стоит ожидать умеренного потепления. Дневная температура будет колебаться там от +3 до + 5 градусов. Будет облачно и без существенных осадков.
Зато на Востоке будет довольно холодно. На Харьковщине, например, прогнозируют от +3 до +5. В то же время в Луганской и Донецкой областях – на несколько градусов больше.
В Киеве 14 марта будет облачно, но без существенных осадков. Ночью столбики термометров в столице будут показывать до + 3 градусов, днем – вплоть до +9.
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook подчеркнула, что 14 марта в Украине будет тепло, хотя и снова усилится юго-западный ветер.
"Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно. Все постепенно, с температурными колебаниями", – отметила она.
И заметила, что "умная и постепенная весна – это только к лучшему". Мол, это поможет избежать наводнений и подтоплений.
Погода в городах Украины 14 марта
Ужгород - + 8...+10
Львов - + 8...+10
Ивано-Франковск - +9...+11
Тернополь - + 8...+10
Черновцы - + 9...+11
Хмельницкий - + 7...+9
Луцк - + 8...+10
Ривне - + 8...+10
Житомир - + 8...+10
Винница - + 8...+10
Одесса - + 6...+8
Николаев - + 8...+10
Херсон - + 8...+10
Симферополь - + 8...+10
Кропивницкий - +7...+9
Черкассы - + 7...+9
Чернигов - + 6...+8
Сумы - + 5...+7
Полтава - + 6...+8
Днепр - +7...+9
Запорожье - + 6...+8
Донецк - + 6...+8
Луганск - + 6...+8
Харьков - +3...+5
Киев - + 7...+9
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- Винница+7°... 0°
- Днепр+5°... -1°
- Донецк0°... -3°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+13°... +2°
- Киев+9°... +1°
- Кропивницкий+6°... -1°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+10°... +2°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+7°... +1°
- Симферополь+7°... -2°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+9°... 0°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+10°... +2°
- Хмельницкий+6°... 0°
- Черкассы+6°... -1°
- Чернигов+7°... +1°
- Черновцы+13°... -3°