Завтра в Украину придет весеннее тепло, однако местами - дожди (карта)

В Киеве 14 марта будет облачно, но без существенных осадков.

Прогноз погоды на 14 марта / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, будет весенней. Впрочем, продлится это недолго. В большинстве регионов осадков не прогнозируют, дожди пройдут лишь на Западе.

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Как передает Укргидрометцентр, теплее всего будет на Западе, в то же время очередной атмосферный фронт принесет туда дожди. На Ивано-Франковщине и Буковине днем воздух прогреется до +9...+11 градусов.

Теплая погода продержится и на Юге, в большинстве регионов днем прогнозируют +8...+10 градусов. Только в Одесской области столбики термометров опустят до +6.

Жителям северных регионов стоит ожидать умеренного потепления. Дневная температура будет колебаться там от +3 до + 5 градусов. Будет облачно и без существенных осадков.

Зато на Востоке будет довольно холодно. На Харьковщине, например, прогнозируют от +3 до +5. В то же время в Луганской и Донецкой областях – на несколько градусов больше.

В Киеве 14 марта будет облачно, но без существенных осадков. Ночью столбики термометров в столице будут показывать до + 3 градусов, днем – вплоть до +9.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook подчеркнула, что 14 марта в Украине будет тепло, хотя и снова усилится юго-западный ветер.

"Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно. Все постепенно, с температурными колебаниями", – отметила она.

И заметила, что "умная и постепенная весна – это только к лучшему". Мол, это поможет избежать наводнений и подтоплений.

Погода в городах Украины 14 марта

Ужгород - + 8...+10

Львов - + 8...+10

Ивано-Франковск - +9...+11

Тернополь - + 8...+10

Черновцы - + 9...+11

Хмельницкий - + 7...+9

Луцк - + 8...+10

Ривне - + 8...+10

Житомир - + 8...+10

Винница - + 8...+10

Одесса - + 6...+8

Николаев - + 8...+10

Херсон - + 8...+10

Симферополь - + 8...+10

Кропивницкий - +7...+9

Черкассы - + 7...+9

Чернигов - + 6...+8

Сумы - + 5...+7

Полтава - + 6...+8

Днепр - +7...+9

Запорожье - + 6...+8

Донецк - + 6...+8

Луганск - + 6...+8

Харьков - +3...+5

Киев - + 7...+9

Прогноз погоды на 14 марта / карта Укргидрометцентра

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