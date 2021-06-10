Непогода обрушилась на Мелитополь, затопив даже центральные улицы города.

В Мелитополе 9 июня разбушевалась стихия, в результате которой улицы города буквально ушли под воду. По словам местных жителей, затопило даже центральные улицы города.

Такого ливня с градом старожилы давно не помнят. В нижней части Мелитополя люди особенно пострадали от подтоплений, сообщает местное издание ria-m.tv.

Как сообщается, по дворам плавали пустые газовые баллоны, кастрюли, в домах затопило мебель и бытовую технику.

Во дворах в районе собора Александра Невского воду из дворов пришлось откачивать спецтехникой. А сегодня с самого утра коммунальщики убирают наносной грунт в нижней части города.

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По данным местных СМИ, только на одном участке дороги в Мелитополе в воде застряло 5 автомобилей.

По данным ГСЧС, днем 10 июня в Запорожье и на территории Запорожской области ожидаются грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.

Ухудшение погоды в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 10 июня, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение.

"Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области днем 10 июня гроза", - говорится в предупреждении спасателей.

В стране объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская