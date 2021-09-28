В результате стихии никто из людей не пострадал, однако повреждены автомобили и здания.

В Бразилии после продолжительной засухи песчаная буря обрушилась на штат Сан-Пауло, "поглотив" несколько городов.

Об этом сообщает Swords Today.

Как сообщается, в регионе накопилось большое количество пыли из-за длительного отсутствия дождя и лесных пожаров. В результате облако красной пыли "поглотило" города в штате Сан-Паулу, вызвав панику и анархию.

По словам метеоролога Карин Гамма, с точки зрения климата, это явление не беспрецедентное, оно случается регулярно, но на этот раз произошло более масштабно.

Читайте такжеНаводнения, засухи и экзотические животные: эксперты рассказали, как изменится климат Украины через 50 лет

По его данным, дождя не было три месяца.

"Это сделало почву очень сухой. В то же время мы знаем, что количество пожаров увеличилось... Наконец, влажность воздуха была очень низкой", - пояснил специалист. Поэтому во время урагана, скорость ветра которого достигала 95 км/ч, люди увидели облако пыли красного цвета.

По данным Ladepeche, информации о пострадавших не поступало. Однако песчаная буря, сопровождавшаяся сильными порывами ветра и дождем, повредила дома, транспорт и уличное освещение.

Напомним, ранее песчаная буря в округе Миллард американского штата Юта привела к столкновению по меньшей мере 20 машин. В результате ДТП семь человек погибли.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская