По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю в Украине будет прохладно и мокро: ожидаются дожди и сильные ливни.

В ближайшую неделю в Украине заметно похолодает, пройдут дожди, а в отдельных пунктах ожидаются сильные ливни.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"Период жаркой и сухой погоды, который длился в Украине в течение первой декады июля, подходит к своему завершению. За счет смены воздушных масс, а также перестройки синоптических условий в Европе, к нам в начале новой недели начнет поступать более прохладный воздух атлантического и скандинавского происхождения", - пояснил синоптик.

По его прогнозу, постепенно, начиная с западных и северных областей Украины, прохлада распространится на большую часть страны.

"Жаркая погода останется лишь на крайнем юго-востоке и в Крыму", - говорит он.

По словам Игоря Кибальчича, снижение температуры будет сопровождаться поворотом ветра на северо-западное направление, а также выпадением осадков.

"Местами дожди будут интенсивными, в сопровождении гроз и града. Наибольшие осадки ожидаются на Левобережной части Украины в первой половине недели", - сообщил синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 11 июля, в шести областях на Востоке на северо-востоке Украины объявили штормовое предупреждение.

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