На сегодня, 11 июля, в шести областях Украины объявили штормовое предупреждение.
По данным Укргидрометцентра, на востоке на северо-востоке ожидаются грозы, сильные дожди, а местами - град и шквалы.
"11 июля в восточных и северо-восточных областях грозы, местами значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +24°.
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +17°, легкий дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, сильный дождь.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, сильный дождь.
В Тернополе 11 июля ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°, гроза.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°, сильный дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +11°...+20°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +9°...+20°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Житомире в понедельник будет ночью +13°, днем +20°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°.
В Кропивницком сегодня температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+23°, сильный дождь.
В Одессе 11 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.
В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, сильный дождь.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах температура воздуха составит +16°...+21°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +25°, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+25°, гроза.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°, возможен дождь с грозой.
В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +24°.