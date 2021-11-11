В большинстве областей ожидается небольшая облачность, на севере - пасмурно. Без осадков.

В пятницу, 12 ноября, столбики термометров в Украине поползут вверх. Сильных ночных морозов уже не ожидается, а днем воздух местами прогреется до +10°...+12°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +9°.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +10°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +7°.

В Тернополе 12 ноября ночью будет -2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +10°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+10°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.

В Виннице завтра будет 0°...+10°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°.

В Одессе 12 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°.

В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +1°...+10°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.

Народные приметы на 12 ноября

12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов.

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Автор: Екатерина Лиманская