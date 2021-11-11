12 ноября в Украине немного потеплеет / фото pixabay.com

В пятницу, 12 ноября, столбики термометров в Украине поползут вверх. Сильных ночных морозов уже не ожидается, а днем воздух местами прогреется до +10°...+12°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +9°.
  • Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +10°.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°.
  • В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +7°.
  • В Тернополе 12 ноября ночью будет -2°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +10°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+10°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.
  • В Виннице завтра будет 0°...+10°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°.
  • В Одессе 12 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +12°.
  • В Запорожье температура ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит 0°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +1°...+10°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
Погода в Украине 12 ноября / фото УНИАН

Народные приметы на 12 ноября

12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов.

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Автор: Екатерина Лиманская