12 ноября в Украине немного потеплеет / фото pixabay.com
В пятницу, 12 ноября, столбики термометров в Украине поползут вверх. Сильных ночных морозов уже не ожидается, а днем воздух местами прогреется до +10°...+12°. Без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +9°.
- Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +10°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°.
- В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +7°.
- В Тернополе 12 ноября ночью будет -2°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +10°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+10°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.
- В Виннице завтра будет 0°...+10°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°.
- В Одессе 12 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°.
- В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит 0°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +1°...+10°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
Погода в Украине 12 ноября / фото УНИАН
Народные приметы на 12 ноября
12 ноября - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Массовое появление синиц около домов - верный признак наступления холодов.
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