Выяснилось, что извержение вулкана в начале 2022 года у берегов Тонга не вызвало катастрофического истощения озона над Антарктидой.

Озоновый слой находится на "пути к долгосрочному восстановлению", несмотря на разрушительное извержение вулкана в южной части Тихого океана, заявила Всемирная метеорологическая организация.

Согласно текущим тенденциям, озоновый слой станет таким, каким был в 1980 года примерно к 2066 году над Антарктикой, к 2045 году над Арктикой и к 2040 году для остального мира, заявило агентство ООН.

Хотя извержение вулкана в начале 2022 года привело к короткому периоду ускоренного истощения озона над Антарктидой в прошлом году, общие потери были ограниченными, говорится в ежегодном бюллетене по озону.

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Озоновый слой защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца, которое для людей чревато раком кожи и другими рисками для здоровья.

Китай остается крупнейшим в мире производителем вредных веществ, разрущающих озоновый слой. Министерство охраны окружающей среды Китая вскоре опубликует план по улучшению контроля за выбросами вредных веществ.

Другие новости о состоянии озонового слоя

Усилия мирового сообщества по сохранению озонового слоя Земли привели к результату - через 40 лет он сможет полностью восстановиться. Ученые ООН в отчете, который выпускается раз в 4 года, отметили, что возобновление озонового слоя поможет в некоторой степени нейтрализовать последствия изменений климата. По расчетам ООН, при сохранении этой динамики к середине века температура воздуха на планете будет на градус ниже, чем могла бы быть.

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