Эксперты ООН отметили, что восстановление озонового слоя может смягчить последствия изменений климата.

Усилия мирового сообщества по сохранению озонового слоя Земли привели к результату - через 40 лет он сможет полностью восстановиться.

Как говорится в отчете о состоянии озонового слоя программы ООН по защите окружающей среды, при сохранении такой тенденции озоновый слой полностью восстановится до состояния 1980 года к 2066 году над Антарктикой, к 2045 году - над Арктикой и к 2040 году - над остальными частями мира.

Ученые ООН в отчете, который выпускается раз в 4 года, отметили, что возобновление озонового слоя поможет в некоторой степени нейтрализовать последствия изменений климата.

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По расчетам ООН, при сохранении этой динамики к середине века температура воздуха на планете будет на градус ниже, чем могла бы быть.

"То, что озоновый слой находится на пути к восстановлению, согласно последнему четырехлетнему докладу, является фантастической новостью", - сказала секретарь программы ООН по окружающей среде Мег Секи.

Что такое озоновый слой Земли

Озоновый слой - это тонкий слой газа, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения.

В 1985 году ученые выявили в слое большую дыру. В 1989 году вступил в силу Монреальский протокол, в рамках которого 46 стран взяли на себя обязательство сократить выбросы химикатов, вредных для озонового слоя.

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