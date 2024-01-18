Высокая снеголоавинная опасность (4 уровень) сохраняется на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

19 января в Карпатах и на Закарпатье прогнозируют дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждают об угрозе паводков и снеголавинной опасности.

Так, 18-19 января высокая снеголоавинная опасность (4 уровень) сохраняется на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, высока вероятность массового сходства естественных средних и крупных лавин. Туристам настоятельно советуют воздержаться от походов в горы.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью и интенсивными осадками, ожидается 18-19 января на высокогорье Западной и центральной части Закарпатской области. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин.

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Кроме лавинной опасности, украинцев предупреждают и об угрозе паводков. 18-19 января на реках Закарпатской области ожидается дальнейшее повышение уровней воды над текущими отметками на 0,8-1,2 м с выходом воды на пойму на р. Латорица возле г. Мукачево.

19 января ожидается прохождение максимального уровня воды паводка на р. Боржава возле с. Верхние Реметы высотой 600-650 см над нулем поста, что будет сопровождаться выходом воды на пойму, частичным затоплением сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков в ряде сел и автодорог Шаланки - Большие Комяты и Мукачево - Рогатин в Береговском и Хустском районах Закарпатской области.

18-19 января, в связи с оттепелью и осадками, на реках бассейна Днестра и суббассейнов Прута, Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) ожидаются повышение уровней воды на 0,2-1,2 м над уровнями на 8 часов 17 января.

18-21 января, в связи с оттепелью и осадками, на реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховье Стыра (приток Припяти) во Львовской обл. ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими отметками.

Погода в Украине на 19 января

В пятницу в Украине преимущественно будет облачно, в северных и западных регионах возможна гололедица. В то же время в южных и восточных областях ожидаются дожди, температура ночью составит 1-6° тепла, днем – 4-9° тепла, на крайнем юге страны до 12°.

На севере страны ожидают небольшие осадки, температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза. В центральных областях прогнозируют 0-5° тепла.

В то же время на Киевщину придет похолодание. В столице ночью и днем ожидается 0-2° тепла.

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