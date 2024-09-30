Периодически в Украине будет дождить.

Конец сентября и начало октября в Украине будет с температурными контрастами. Затем на западе страны станет чуть теплее, но не надолго. Перед выходными в Украину придет холод с дождями, который доберется до севера и центра страны. В конце недели, 6 октября, в большинстве областей Украины уже будет +14°...+20°. Только на юго-востоке еще будет до +25°, а на юге местами - до +27°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сентябрь в Украине завершится погодными контрастами. На западе страны будет пасмурно, пройдут дожди, в Карпатах - снег, а температура снизится до +9°...+10°. В большинстве северных областей, а также в Винницкой будет +14°...+17°. На остальной территории воздух еще прогреется до практически летних +20°...+26°, а местами на крайнем востоке и юге будет +27°...+28°.

1 октября погода в Украине существенно не изменится. На западе Украины будет холодно и пасмурно, +10°...+11°, а на юге и востоке +20°...+25°.

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В среду, 2 октября, на западе Украины станет чуть теплее, +12°...+15°. Такая же температура будет в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории воздух прогреется до +20°...+25°.

В четверг, 3 октября, температура в Украине останется без существенных изменений, только облачность станет гуще по всей старне, а с запада начнут поступать дожди.

Перед выходными, 4 октября, дожди доберутся до северных и некоторых центральных областей.

Температура на западе и в Винницкой области будет +12°...+15°, на севере - до +17°...+20°, на остальной территории - до +20°...+25°.

На выходных похолодание и дожди в Украине продолжатся. Пасмурно будет уже по всей стране.

К концу недели на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях будет не выше +14°...+17°, в центральных и Харьковской областях +19°...+21°, на юго-востоке воздух прогреется до +23°...+25°, а в Крыму и Херсонской области будет лето, +27°...+29°.

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