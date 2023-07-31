Его эпицентр находился недалеко от города Свалява.

Сегодня днем на территории Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,1 по шкале Рихтера.

Об этом сообщается на странице Главного Центра специального контроля в социальной сети Facebook. Землетрясение зафиксировали в 14:25:53, его эпицентр находился на расстоянии 6 километров к западу от города Свалява Закарпатской области, на глубине 6 километров.

Отмечается, что это землетрясение по классификации относится к еле ощутимым. "Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Данное землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Землетрясения в Украине: последние новости

В центре спецконтроля сообщают, что последнее землетрясение на территории Закарпатской области зарегистрировали 14 апреля этого года, его магнитуда - 3,4 по шкале Рихтера.

23 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 Подземные толчки зафиксировали в 20 километрах от Полтавы.

22 июня землетрясение магнитудой 4,8 ощутили в оккупированном Россией Крыму. Его источник находился в северной части Черного моря, на глубине 10 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: