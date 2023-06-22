Источник землетрясения находился в северной части Черного моря.

Сегодня утром в Крыму произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля.

Как отмечается, землетрясение зарегистрировано в 05:42 по киевскому времени из района Крыма. Его магнитуда составляла 4,8 (по шкале Рихтера).

"По классификации землетрясение относится к ощутимым, ощущаемым немногими людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания аналогичны сотрясениям, создаваемым легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть более сильнее-на верхних этажах", - рассказали специалисты.

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Источник землетрясения находился в северной части Черного моря, 50 километров к югу от побережья полуострова Крым, на глубине 10 километров.

Как сообщается, последнее подобное землетрясение из района Крыма было 27 февраля. Тогда магнитуда составляла 4,0.

Землетрясения под Полтавой - что известно

В конце мая в 20 километрах к западу от Полтавы зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. уже в начале июня в 26 км к юго-востоку от города произошел еще один землетрясение магнитудой 3,7.

В Главном центре специального контроля говорят, что в последнее время все чаще регистрируют сигналы из Полтавской области. Там объяснили, что Полтавщина расположена на стыке Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины. Так что вполне ожидаемо, что подземные толчки и в дальнейшем будут фиксировать.

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