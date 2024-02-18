Синоптики дали новый прогноз погоды для Киевской области и Киева.

Завтра в Киевской области и Киеве обещают контрастную погоду: ночью будет наблюдаться мороз, тогда как днем за окном будет "стоять" плюсовая температура.

Подробнее, каким по погоде окажется понедельник, 19 февраля, говорится в новом анализе синоптиков Украинского гидрометцентра.

Первый день недели обещают без осадков, в то же время ожидаются облачность с прояснениями.

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"Ветер северный с переходом на юго-восточный, скоростью 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

В Киевской области температура ночью - от 1-6° мороза, днем - от 2° до 3° тепла. В Киеве аналогичный "контраст" по температуре: ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

На Украину несутся арктические ветры с морозом

В начале недели синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня предупреждала, что на Украину несутся арктические ветры с морозом, которые почувствуются примерно 15-20 февраля. По ее словам, в начале следующей недели по регионам Украины возможен спад температуры ночью до -10...-15 градусов.

Арктический воздух будет заходить с севера и северо-востока. Днем возможно похолодание до 7 градусов мороза, говорила синоптик.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич также прогнозировал, что несмотря на более теплые дни этой недели, уже на выходных к нам с северо-востока придут морозный воздух с похолоданием.

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