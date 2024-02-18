Температура на западе страны снизится.

Сегодня, 18 февраля, погода в Украине немного изменится. Во многих областях пройдут дожди, местами осадки будут с мокрым снегом. Температура останется без резких изменений, однако на западе чуть похолодает. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня уже не будет так тепло, как вчера. Столбики термометров тут покажут +5°...+7° и лишь в Закарпатской области воздух прогреется до +10°. Ожидается облачная погода с прояснениями, днем - без существенных осадков.

На севере Украины сегодня будет преимущественно небольшая облачность, а температура ожидается от +3° до +6°. Только в Сумской области ожидается пасмурная погода и небольшие дожди.

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Мокрая погода сегодня ожидается в Харьковской и Донецкой областях, в Луганской вероятность осадков ниже. Осадки будут преимущественно в виде мокрого снега, а температура ожидается на уровне +2°...+5°.

В центральной части Украины сегодня также ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Тут будет преимущественно пасмурно, а термометры днем покажут +2°...+6°.

На юге страны сегодня также будет дождливо и свежо, +4°...+7°.

Приметы погоды 18 февраля

В этот день животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду и метели.

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