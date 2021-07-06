В среду, 7 июля, в Киеве ожидается жаркая погода, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня ожидается ясная и безоблачная погода. Ночью столбики термометров покажут +18°, а днем поднимутся до +29°.

Атмосферное давление продолжит расти и составит 748-750 миллиметров ртутного столба.

Ветер восточного и северо-восточного направления будет дуть с максимальной скоростью 4,3 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская