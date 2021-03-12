В Украине бушует непогода: западные области накрыл снег, на востоке температура упала до -15°

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

В Украине продолжается снегопад / Фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 12 марта, в западных областях Украины продолжается снегопад.

Об этом сообщает Укравтодор.

Читайте также В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие области налетит непогода (карта)

Снег умеренной интенсивности с приростом в 1-3 см в Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях, снег с дождем во Львовской. На остальной территории страны без осадков.

Температура воздуха на западе -2°...+1°, в северных, центральных, южных областях -3°...-7°, на востоке до -15°.

На перевальных участках дорог в Закарпатской области умеренный снег. Состояние дорог - мокрое.

Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта: данные погоды УНИАН

В пятницу, 12 марта, западную часть Украины зальет дождями, а центр засыплет снегом. На севере и востоке ожидается переменная облачность. Температура в течение дня будет колебаться на уровне -2°...+8°.

В Киеве снег, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью -3°, днем +7°.

В Одессе 12 марта - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью 0°, днем +5°.