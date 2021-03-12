В Украине бушует непогода: западные области накрыл снег, на востоке температура упала до -15°
Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.
Сегодня, 12 марта, в западных областях Украины продолжается снегопад.
Об этом сообщает Укравтодор.
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Снег умеренной интенсивности с приростом в 1-3 см в Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях, снег с дождем во Львовской. На остальной территории страны без осадков.
Температура воздуха на западе -2°...+1°, в северных, центральных, южных областях -3°...-7°, на востоке до -15°.
На перевальных участках дорог в Закарпатской области умеренный снег. Состояние дорог - мокрое.
Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.
Прогноз погоды в Украине на 12 марта: данные погоды УНИАН
В пятницу, 12 марта, западную часть Украины зальет дождями, а центр засыплет снегом. На севере и востоке ожидается переменная облачность. Температура в течение дня будет колебаться на уровне -2°...+8°.
В Киеве снег, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью -3°, днем +7°.
В Одессе 12 марта - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью 0°, днем +5°.
- Винница0°... -4°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк-2°... -7°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье-1°... -5°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий0°... -3°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава-1°... -5°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь+3°... -3°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий+2°... -3°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+5°... -3°