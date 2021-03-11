Запад зальет ливнями, а центр засыплет снегом: подробный прогноз на завтра в Украине (карта)

В центральных областях температура не поднимется выше +1°.

Завтра на Украину налетит непогода / фото УНИАН

В пятницу, 12 марта, западную часть Украины зальет дождями, а центр засыплет снегом. На севере и востоке ожидается переменная облачность. Температура в течение дня будет колебаться на уровне -2°...+8°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - снег, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.

В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью -3°, днем +7°.

В Луцке - облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью -1°, днем +5°.

В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью -2°, днем +3°.

В Тернополе 12 марта ночью будет -3°, днем +4°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -3°, днем +2°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -2°, днем +9°.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +8°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, снег, -4°...+1°.

В Житомире в пятницу - дождь, температура ночью -2°, днем +3°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, снег, ночью -1°, днем +2°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -2°, днем +2°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...0°.

В Одессе 12 марта - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью 0°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, снег, ночью 0°, днем +2°.

В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -4°, днем 0°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...0°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -2°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.

В Симферополе в пятницу ожидается переменная облачность, -4°...+2°.

В Краматорске - практически безоблачно, температура ночью -5°, днем -1°.

В Северодонецке - солнечно, температура ночью -6°, днем -2°.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото УНИАН

Народные приметы 12 марта

12 марта, если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

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