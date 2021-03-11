Запад зальет ливнями, а центр засыплет снегом: подробный прогноз на завтра в Украине (карта)
В центральных областях температура не поднимется выше +1°.
В пятницу, 12 марта, западную часть Украины зальет дождями, а центр засыплет снегом. На севере и востоке ожидается переменная облачность. Температура в течение дня будет колебаться на уровне -2°...+8°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие области налетит непогода (карта)
- В Киеве - снег, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
- В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью -3°, днем +7°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью -1°, днем +5°.
- В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью -2°, днем +3°.
- В Тернополе 12 марта ночью будет -3°, днем +4°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью -3°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -2°, днем +9°.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, дождь, ночью -2°, днем +8°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, снег, -4°...+1°.
- В Житомире в пятницу - дождь, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, снег, ночью -1°, днем +2°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...0°.
- В Одессе 12 марта - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, снег, ночью 0°, днем +2°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...0°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -2°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Симферополе в пятницу ожидается переменная облачность, -4°...+2°.
- В Краматорске - практически безоблачно, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Северодонецке - солнечно, температура ночью -6°, днем -2°.
Народные приметы 12 марта
12 марта, если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.
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- Ивано-Франковск+6°... -1°
- Киев+2°... -4°
- Кропивницкий+1°... -7°
- Луганск-7°... -15°
- Луцк+2°... -2°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+4°... -6°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава-1°... -10°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь-1°... -9°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-4°... -12°
- Херсон+3°... -8°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов+1°... -6°
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