Наводнение в Турции затопило дома, машины застряли на дорогах (фото, видео)

11:57, 3 февраля 2021
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Осадков выпало в полтора раза больше месячной нормы.

Турецкий город залило водой / Фото REUTERS
Турецкий город залило водой / Фото REUTERS

Смертельные паводки в турецком Измире. Стихия уже унесла жизни двух людей. Судьба еще нескольких до сих пор неизвестна, их ищут спасатели.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Затоплены более 1500 домов. Сотни автомобилей застряли прямо на дорогах. Свидетели рассказывают, что ливни длились считанные часы. Но этого было достаточно, чтобы воды налило по окна.

Ливни затопили турецкий город / Фото REUTERS
Ливни затопили турецкий город / Фото REUTERS

Синоптики говорят, что осадков выпало в полтора раза больше месячной нормы. Впрочем, стихия не утихнет, и в ближайшие дни прогнозируют новые ливни.

Непогода нанесла ущерб на миллионы долларов.

Наводнение в Париже

Столица Франции страдает от воды. Сегодня, 3 февраля, ожидается пик паводка.

После нескольких недель мощных осадков Сена вышла из берегов. Уровень воды в реке поднялся на 4 метра. Из-за подтопления парижские власти закрыли несколько участков на набережных. Перекрыты некоторые дороги и подземные переходы.

В Париже объявили "желтый" уровень опасности, прогнозируют, вода может подняться еще на метр.

"Статуя Зуав (под мостом Альма - прим. Ред.) является чем-то особенным для парижан, ведь только ее ноги погружаются в воду, это означает, что воды реки Сены поднимаются, что обычно случается осенью. Для зимы это несвойственно", - говорит жительница Парижа.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: Турциянаводнениепаводоктуризм
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