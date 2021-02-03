Наводнение в Турции затопило дома, машины застряли на дорогах (фото, видео)

Осадков выпало в полтора раза больше месячной нормы.

Турецкий город залило водой / Фото REUTERS

Смертельные паводки в турецком Измире. Стихия уже унесла жизни двух людей. Судьба еще нескольких до сих пор неизвестна, их ищут спасатели.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Затоплены более 1500 домов. Сотни автомобилей застряли прямо на дорогах. Свидетели рассказывают, что ливни длились считанные часы. Но этого было достаточно, чтобы воды налило по окна.

Ливни затопили турецкий город / Фото REUTERS

Синоптики говорят, что осадков выпало в полтора раза больше месячной нормы. Впрочем, стихия не утихнет, и в ближайшие дни прогнозируют новые ливни.

Непогода нанесла ущерб на миллионы долларов.

Наводнение в Париже

Столица Франции страдает от воды. Сегодня, 3 февраля, ожидается пик паводка.

После нескольких недель мощных осадков Сена вышла из берегов. Уровень воды в реке поднялся на 4 метра. Из-за подтопления парижские власти закрыли несколько участков на набережных. Перекрыты некоторые дороги и подземные переходы.

В Париже объявили "желтый" уровень опасности, прогнозируют, вода может подняться еще на метр.