Наводнение в Турции затопило дома, машины застряли на дорогах (фото, видео)
Осадков выпало в полтора раза больше месячной нормы.
Смертельные паводки в турецком Измире. Стихия уже унесла жизни двух людей. Судьба еще нескольких до сих пор неизвестна, их ищут спасатели.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Дожди и оттепель вызвавшим наводнения в четырех европейских странах (фоторепортаж, видео)
Затоплены более 1500 домов. Сотни автомобилей застряли прямо на дорогах. Свидетели рассказывают, что ливни длились считанные часы. Но этого было достаточно, чтобы воды налило по окна.
Синоптики говорят, что осадков выпало в полтора раза больше месячной нормы. Впрочем, стихия не утихнет, и в ближайшие дни прогнозируют новые ливни.
Непогода нанесла ущерб на миллионы долларов.
Наводнение в Париже
Столица Франции страдает от воды. Сегодня, 3 февраля, ожидается пик паводка.
После нескольких недель мощных осадков Сена вышла из берегов. Уровень воды в реке поднялся на 4 метра. Из-за подтопления парижские власти закрыли несколько участков на набережных. Перекрыты некоторые дороги и подземные переходы.
В Париже объявили "желтый" уровень опасности, прогнозируют, вода может подняться еще на метр.
"Статуя Зуав (под мостом Альма - прим. Ред.) является чем-то особенным для парижан, ведь только ее ноги погружаются в воду, это означает, что воды реки Сены поднимаются, что обычно случается осенью. Для зимы это несвойственно", - говорит жительница Парижа.
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