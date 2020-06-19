Из-за непогоды в Житомирской области от электроснабжения были отключены 15 населенных пунктов.

Мощный ветер повалил деревья на Житомирщине / ГСЧС

В четверг, 18 июня, в Житомирской области бушевала непогода.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, спасатели 4 раза выезжали на ликвидацию последствий непогоды. В частности, три выезда было совершено на уборку автодорог с поваленных деревьев. Так, в 17:40 андрушевские спасатели получили от водителей сообщение о том, что в с. Гараповка сломанные деревья перекрыли движение на дороге. Еще до их прибытия люди собственными силами освободили часть дороги. Чтобы полностью очистить ее, бойцы ГСЧС бензопилой разрезали и убрали на обочину останки четырех деревьев.

Подобная же помощь также предоставлялась спасателями и вблизи с. Глезное Любарского района. А между селами Первомайское и Каменевка Овручского района огнеборцы оказывали помощь работникам местного РЭС, поскольку там шквальный ветер повалил дерево вместе с електростовпом.

Кроме этого, в 19:40 спасатели выехали на помощь местному супругам пенсионеров. Из-за непогоды у них сорвало часть шифера, семья переживала, что дождь зальет их дом, а помочь было некому. Поэтому спасатели починили кровлю пенсионерам, заменив сорвано покрытие на новое.

Также из-за ухудшения погодных условий на Житомирщине от электроснабжения были отключены 15 населенных пунктов и 61 трансформаторная подстанция.

Напомним, в четверг, 19 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.