В течение дня в столице будет ясно и солнечно.

Неделя в Киеве начнется с резкого повышения темпертуры.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня воздух в столице прогреется до +29°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет восточный, а его скорость составит 1,5 - 2,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 746 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, легкий дождь.

В Тернополе 22 августа ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, легкий дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +19°...+30°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +29°.

В Виннице сегодня будет +16°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+27°.

В Одессе 22 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

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