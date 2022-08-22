Неделя в Киеве начнется с резкого повышения темпертуры.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в течение дня воздух в столице прогреется до +29°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет восточный, а его скорость составит 1,5 - 2,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 746 миллиметров ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°, легкий дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, легкий дождь.
В Тернополе 22 августа ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, легкий дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, легкий дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +19°...+30°, небольшая облачность.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +29°.
В Виннице сегодня будет +16°...+29°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.
В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+27°.
В Одессе 22 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.
В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +32°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
В Днепре сегодня температура ночью будет +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +18°...+31°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.