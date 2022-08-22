Неделя в Украине начнется с сухой и солнечной погоды, но часть страны накроют дожди. Осадки ожидаются в западных областях. При этом по всей стране будет довольно жарко, +27°...+30°, а на всоткое и юге температура будет подниматься до +30°...+32°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +29°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°, легкий дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, легкий дождь.
- В Тернополе 22 августа ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, легкий дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +19°...+30°, небольшая облачность.
- В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +29°.
- В Виннице сегодня будет +16°...+29°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+27°.
- В Одессе 22 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.
- В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +32°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
- В Днепре сегодня температура ночью будет +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +18°...+31°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.
Народные приметы на 22 августа
22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.