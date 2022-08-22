Осадки ожидаются на западе Украины.

Неделя в Украине начнется с сухой и солнечной погоды, но часть страны накроют дожди. Осадки ожидаются в западных областях. При этом по всей стране будет довольно жарко, +27°...+30°, а на всоткое и юге температура будет подниматься до +30°...+32°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +29°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, легкий дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, легкий дождь.

В Тернополе 22 августа ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, легкий дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +19°...+30°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +29°.

В Виннице сегодня будет +16°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+27°.

В Одессе 22 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

Народные приметы на 22 августа

22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.

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