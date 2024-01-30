Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют повышение температуры кое-где до +3...+9 градусов уже на этой неделе.

На территорию Украины сейчас влияет антициклон, который обеспечит солнечную погоду до середины недели. В четверг в Украину начнут поступать атмосферные фронты с северо-запада вместе с осадками, но температура будет постепенно повышаться. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В ближайшие несколько суток в Украине будет без осадков. На дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица. Ветер юго-западный и западный со скоростью 3-10 м/с.

В среду и четверг ночью ожидается от 1° тепла до 4° мороза, а в Карпатах, 31 января и в северо-восточных областях температура будет падать до -3°...-8°. Днем в Украине ожидается от 1° мороза до 6° тепла.

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2 февраля порой пройдет небольшой мокрый снег, кое-где с дождем. Лишь в южной части ночью будет без осадков. Температура ночью (в северо-восточных и восточных областях и днем) от 3° тепла до 3° мороза. Днем 0°...+6°, в южных, а 3 февраля и в западных областях воздух прогреется до +3°...+9°.

В Карпатах будет снежить, температура ночью будет падать до -6°...-11°, а днем ожидается от 0° до -5°.

В Украину идет потепление - что известно

Об изменении погоды в начале февраля говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, со 2 февраля температура воздуха начнет расти, но в то же время станет больше осадков и усилится ветер.

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