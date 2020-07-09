Китай охватили наводнения (видео)

Местами наблюдается самый высокий уровень осадков за последние 60 лет.

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В Китае проливные дожди привели к наводнениям и оползням.

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В центральной части страны, на востоке и юго-востоке наблюдается самый высокий уровень осадков за последние 60 лет, передает Stormnews со ссылкой на телеканал CGTN.

Сотрудники экстренных служб эвакуируют людей, которые спасаются от прибывающей воды на крышах и верхних этажах зданий. Экстремальная погода заблокировала 420 тысяч человек в провинции Аньхой и более 146 тысяч в Хубэй. В провинции Хубэй около 65 тысяч человек были эвакуированы, еще 45200 нуждаются в жизненно важной помощи.

В провинции Цзянси наводнения затронули около 399 тысяч местных жителей, 39 тысяч человек были перемещены в безопасные места. Без вести пропали двое пожарных, участвовавших в спасательной операции в городе Наньчан.

Напомним, по последним данным, жертвами наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Японии, стали 56 человек.