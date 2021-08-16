В Японии после мощных ливней разлились 14 рек, происходят оползни.

Проливные дожди обрушились на Японию, в результате оползня погибли три человека: женщина и ее двое детей.

Об этом сообщает The Japan times.

Как сообщается, в воскресенье проливные дожди обрушились на большую часть Японии, затопив дороги и здания в западной части страны, а три человека погибли после оползня в префектуре Нагано.

На больших территориях Японии, особенно на острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков, в результате чего реки вышли из берегов и спровоцировали оползни.

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"Я пережил три таких наводнения, но это самое худшее", - рассказал Тошими Кусумото, 68-летний врач, чья клиника была затоплена. Вода дошла и до его дома, а это значит, что большую часть техники на первом этаже придется заменить.

Министерство земельных ресурсов в субботу сообщило, что в семи префектурах разлились 14 рек.

По данным метеорологов, фронт, обрушившийся на западную Японию, продержится в Японии неделю.

Как сообщал Погода УНИАН ранее, в пятницу, 13 августа, Япония опубликовала предупреждения о рисках пятого уровня в западной префектуре Хиросима, сославшись на беспрецедентные дожди в регионе и неминуемый риск наводнений и других бедствий.

Автор: Екатерина Лиманская