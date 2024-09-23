Больше всего мобилизованных было из рядов военных оперативных войск.

Более 23 тысяч солдат участвуют в мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий наводнений в Польше. Об этом информирует Polskie Radio.

Отмечается, что в резерве ждут своей очереди еще три тысячи солдат.

По словам заместителя министра национальной обороны Цезария Томчика, больше всего мобилизованных было из рядов военных оперативных войск - почти 14 тысяч - и военнослужащих Сил территориальной обороны - более 8 тысяч.

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"К борьбе с паводком также была привлечена военная жандармерия и солдаты командования Варшавского гарнизона и военных вузов", - пишет СМИ.

В свою очередь министр финансов Польши Анджей Доманский сказал, что обещанной помощи от Евросоюза в размере 5 млрд евро на преодоление последствий наводнения может оказаться недостаточно. При этом правительство Польши в начале недели впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе страны.

Наводнения в Европе - последние новости

Накануне в двух регионах Италии объявили чрезвычайное положение. Правительство одобрило первоначальное выделение 20 миллионов евро на преодоление последствий стихии.

Многие пострадавшие территории являются теми же, что страдали от наводнений и оползней в мае 2023 года, связанных с беспрецедентными дождями, которые привели к гибели 17 человек и нанесли ущерб на миллиарды евро.

Ранее УНИАН сообщал, что Дунай вышел из берегов в столице Венгрии. Уровень воды продолжает повышаться до критической отметки, а пик наводнения еще впереди.

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