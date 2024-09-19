Чем больше влаги может накопиться в атмосфере, тем больше осадков может выпасть одновременно.

Причины паводков в нескольких центрально европейских странах на фоне аномально теплой осени в Украине имеют четкие объяснения. Об этом эксперт Сети защиты национальных интересов АНТС Олег Листопад сказал в эфире Украинского радио.

В частности, эксперт объяснил, что сейчас происходит с погодой и почему в Украине аномально теплая осень, а в Польше и Чехии наводнения.

Он сказал, что нет ничего чрезвычайного в том, что происходят обильные осадки, но вопрос заключается в готовности местных властей к таким явлениям.

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"Ничего удивительного в паводках нет. Так же как и в каком-то засушливом периоде... Вспомним, что и в наших западных областях не так давно тоже были паводки. Ничего в этом особенного нет. Вопрос в том, насколько эти явления сильны, и насколько часто они происходят. Вот это уже последствия того, что называют специалисты изменением климата, когда глобальная среднестатистическая температура увеличивается, а она увеличивается из-за того, что в атмосферу попадают парниковые газы, то есть в атмосфере увеличивается количество углерода, углекислого газа, и из-за этого атмосфера нагревается", - сказал Листопад.

В этой связи, специалист подчеркнул, что чем больше влаги может накопиться в атмосфере, тем больше осадков может выпасть одновременно.

По его словам, на европейские территории пришел циклон, и поэтому выпало такое большое количество осадков.

Также он рассказал, что в Европе существуют так называемые "красные линии".

"Для событий, которые случаются с такой большой силой раз в 50 лет, примерно понятно, куда может подняться вода - эти условные линии начерчены на картах, и кто строится ниже этих линий, никаких компенсаций от государства он не получит. И никакая фирма страховать, если и будет, то под такие проценты, что владелец такой недвижимости не захочет страховаться", - отметил он.

Кроме того, специалист сказал, что ГСЧС в Украине до 2024 года должна была бы разработать такие "красные линии".

Также, он объяснил причины аномально теплой осени в Украине.

Листопад подчеркнул, что есть два способа реагирования на изменение климата.

Первый способ касается борьбы с изменением климата, а второй - адаптации к этим изменениям.

"Уменьшать выбросы, уменьшать использование ископаемого топлива. Остановить войну, в частности в Украине, потому что горят нефтебазы, горят леса из-за обстрелов и т.д. Тратятся средства на то, чтобы остановить изменение климата", - сказал эксперт.

По его словам, украинские экологи на всех площадках доносят эту мысль. Но, относительно окончания войны, эксперт отметил, что Украине надо предоставить максимально оружие, наложить максимально санкции на Россию и заставить Россию заплатить за причиненный вред окружающей среде.

Специалист сказал, что уже не впервые в Украине наблюдается такая теплая осень, и в частности, вспомнил о 2020-м году. По его словам, тогда осень была "еще хуже", а после нее была малоснежная зима. Затем Государственное агентство по водным ресурсам ограничивало водопользование. В частности, для энергетиков были ограничения, не хватало воды даже в водохранилищах. Пожары, которые произошли в 2020 году, были ужасными.

Наводнение в Европе - подробности

Как сообщал УНИАН, из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

В то же время, наводнения в Центральной Европе перемещаются на новые территории. Сильнейшие за 20 лет наводнения оставили след разрушений от Румынии до Польши, распространяя грязь и мусор в городах, разрушая мосты, затапливая автомобили и оставляя убытки на миллиарды долларов.

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