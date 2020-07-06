На Западе Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов
Непогодой разрушено 202,5 км автодорог.
По состоянию на утро 6 июля на территории западных областей Украины остаются подтопленными 5 населенных пунктов.
На Херсонщину надвигается невероятная жара: температура достигнет +42°
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, остаются подтопленными 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области; 14 подвалов; 47 приусадебных участков. Разрушено 202,5 км автодорог и 95 мостов. Повреждено 549 км автодорог и 213 мостов.
Силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуированы 721 человек, отселены 1324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2565 человек.
Напомним, в понедельник, 6 июля, в Украине практически без осадков, температура до +39°.
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