На Западе Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов

09:48, 6 июля 2020
19
0

Непогодой разрушено 202,5 км автодорог.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По состоянию на утро 6 июля на территории западных областей Украины остаются подтопленными 5 населенных пунктов.

На Херсонщину надвигается невероятная жара: температура достигнет +42°

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, остаются подтопленными 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области; 14 подвалов; 47 приусадебных участков. Разрушено 202,5 км автодорог и 95 мостов. Повреждено 549 км автодорог и 213 мостов.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуированы 721 человек, отселены 1324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2565 человек.

Напомним, в понедельник, 6 июля, в Украине практически без осадков, температура до +39°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#непогода
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
77 %
753 мм
4.9 м/с
22 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять