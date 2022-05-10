Осадков стоит ждать после 12 мая.

В ближайшее время в Украине ожидается теплая и сухая погода. Однако потом к нам пожалуют майские дожди.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра температура воздуха в большинстве областей составит +15...+ 21 градус, а в западных областях будет +18...+24 градуса.

По словам синоптика, 11 мая атмосферное давление в Украине будет повышенным, осадки - маловероятны, только в Луганской области пройдет дождь, возможно с грозой.

"В четверг, 12-го мая, столбики термометров подскочат до +28 градусов, однако в дальнейшем температура воздуха вернется в привычную норму, еще и подтянет с собой такие необходимые сейчас майские дождики", - рассказала она.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, на этой неделе в Украину придет настоящее летнее тепло. Местами температура поднимется до + 28°.

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