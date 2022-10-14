В Украину идет большое потепление. По прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, температура будет повышаться до +20...+24 градусов.

В Украине продолжается бабье лето, однако его пик еще не наступил. Наибольшее повышение температуры ожидается на следующей неделе.

Об этом в комментарии ТСН рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"В Украине еще не наступил пик бабьего лета. То есть до конца текущей недели и до среды следующей недели по всей стране, кроме Карпат, никаких снегопадов не предвидится", - отметил народный синоптик.

Видео дня

По его словам, на следующей неделе ожидается потепление. Местами температура будет подниматься до +24 градусов.

"С 18 октября в большинстве областей температура вырастет до +20...+24 и это уже будет пик текущего времени", - отметил он.

Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков

В Украину пришло бабье лето. Дожди покинули территорию нашей страны, а температура поднимается выше +20 градусов.

По прогнозам народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето в Украине может продлиться до конца второй декады октября.

Как сообщал Погода УНИАН, на выходных в некоторых областях Украины ожидается потепление. Повышение температуры ожидается на западе страны. При этом в других регионах Украины сохранится прохладная осенняя погода. Местами на востоке и северо-востоке температура днем не поднимется выше +10°...+11°. Осадки не ожидаются.

Вас также могут заинтересовать новости: