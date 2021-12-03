Также по всей стране похолодает.

До конца недели в Украине пройдут дожди, мокрый снег, а местами - просто снег. Осадки будут в субботу на юго-востоке, а в воскресенье, 5 декабря, на западе и местами севере страны. Одновременно с этим продолжит снижаться температура.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью -4°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем - до +1°, пасмурно, снег.

Во Львове в субботу ночью -4°, днем +1°, небольшая облачность. В воскресенье ночью 0°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, снег.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -3°...+2°. В воскресенье температура будет 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, легкий дождик. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +8°...+9°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -4°, днем +2°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+2°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье температура составит +2°...+4°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - пасмурно, +5°...+11°, ливень. В воскресенье - облачно с прояснениями, +5°...+8°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью 0°, днем +11°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью -3°, днем +4°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +5°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +2°, днем +4°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, температура ночью -5°, днем до -3°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем потеплеет до +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -2°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит -1°...+2°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до -2°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -1°...+2°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до 0°. В воскресенье - пасмурно, небольшой снег с дождем, 0°...+2°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +5°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +8°...+10°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, дождь, температура до +9°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +4°...+7°.

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Автор: Екатерина Лиманская