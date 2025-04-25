В субботу пройдут дожди с грозами и начнется похолодание, а в воскресенье уже по всей Украине станет гораздо прохладнее.

Последние апрельские выходные в Украине будут холодными. Уже в субботу температура заметно снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей, а в воскресенье по всей старне столбики термометров покажут +9°...+13°, только на юге будет на пару градусов теплее. Также в субботу во многих областях пройдут дожди с грозами, а в конце недели существенных осадков уже не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +9°, днем +15°. В воскресенье ночью ожидается +5°, а днем +11°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +8°, днем +14°, практически безоблачно. В воскресенье ночью +1°, днем +13°, ясно.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +7°, днем +12°, небольшая облачность. В воскресенье - ясно, ночью +1°, днем +12°.

В Виннице в субботу будет ясно. Температура воздуха +108°...+16°. В воскресенье температура будет +4°...+13°, ясно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°, небольшой дождь. В воскресенье - ясно, +7°...+18°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +9°, днем +17°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +21°, дождь. В воскресенье температура составит +5°...+12°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +9°...+20°, гроза. В воскресенье +6°...+12°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +4°, днем +15°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью +1°, днем +12°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +10°, днем +27°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +2°, днем +11°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, дождь. Температура ночью +6°, днем до +11°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем столбики термометров покажут +9°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +9°, днем +15°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит +1°, днем +13°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, дождь, температура до +14°. В воскресенье - ясно, температура +1°...+12°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +13°. В воскресенье - ясно, +3°...+13°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность , ночью +14°, днем +23°. В воскресенье - ясно, температура +8°...+15°.

Вас также могут заинтересовать новости: