Погода в Украине завтра изменится из-за холодной воздушной массы, предупредили в Укргидрометцентре.

В воскресенье, 24 октября, а также в начале следующей недели в Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы.

О похолодании сообщил Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

"Мощный циклон, центр которого сейчас размещается над Финляндией, затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу. Завтра, это холодный воздух достигнет Украины и повлечет снижение температуры на 5-7 градусов по сравнению с днем сегодняшним", – говорится в сообщении.

Читайте такжеМетеоролог рассказала, будет ли на Новый год снег в УкраинеОтмечается, что в разных регионах страны погода будет разной. В частности, в восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях временами будет накрапывать небольшой дождь, на остальной территории осадков не будет.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северной части будет наиболее ветрено.

Ранее сообщалось, что днем 24 октября теплее всего будет в южной части Украины, там ожидается до +14 градусов. На остальной территории прогнозируется до +8...+12 градусов.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в конце октября – 26-27 числа, ожидается очень холодная погода: температура упадет до 0 градусов, и начнутся дожди.

Что такое циклон – справка УНИАН

Циклоном называют воздушную массу в виде атмосферного вихря, который имеет вертикальную ось огромного диаметра, пишет "Википедия".

Диаметр оси может достигать нескольких тысяч километров. В центре оси давление воздуха понижено.

Авторы: Богдан Слуцкий, Екатерина Присяжнюк