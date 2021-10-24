По всей стране будет мало солнца и много облаков, в некоторых областях - небольшие дожди.

Сегодня в Украине окончательно испортится погода. Снижение температуры коснется всех уголков страны. Днем теплее всего будет на Юге, где столбики термометров поднимутся до +12°...+14°, на остальной территории - до +8°...+12°. Особенно холодными будут ночи, когда температура будет падать до -4°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На Западе сегодня воздух максимально прогреется до +8°...+9°. Во Львовской и Ивано-Франковской областях возможны небольшие дожди.

Аналогичная погода будет на севере страны, где ожидается до +9°. Будет преобладать облачная погода, местами - с прояснениями. В Киевской области возможны небольшие дожди.

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В центральных областях сегодня будет преимущественно сухо, лишь в Черкасской области возможны небольшие дожди. Столбики термометров покажут лишь +8°...+13°.

Жителей восточных областей сегодня также ждет пасмурная погода. Без осадков, но прохладно - до +10°...+12°.

На Юге сегодня будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +12°...+14°, небольшая облачность. Однако в Крыму погода испортится куда существеннее: весь день ожидается пасмурная погода, дождь и до +8°.

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Автор: Екатерина Лиманская